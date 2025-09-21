Москвичи купили квартиру с панорамными окнами и были обмануты

Панорамные окна московской новостройки нарезали на маленькие втайне от хозяев

Жители Москвы купили элитную квартиру в новостройке с панорамным видом на Москву-реку, но были обмануты. Втайне от хозяев окна в пол нарезали в проекте на несколько маленьких, сообщает Telegram-канал Baza.

Семейная пара приобрела квартиру в строящемся жилом комплексе (ЖК) «Rotterdam» на Нагатинской набережной в 2022 году. Тогда в плане жилья были представлены четыре панорамных окна с видом на реку. Каждый год супруги ездили на осмотр помещений, и все было в порядке.

Однако в сентябре 2024 года оказалось, что вместо четырех больших окон в квартире появились восемь маленьких. При этом узнали об изменении проекта москвичи при личном посещении — никакого уведомления от застройщика им не приходило.

В отделе продаж на вопрос об несоответствии окон тем, что в договоре долевого строительства, ответили, что менеджеры хотели в красках преподнести строительство дома и могли заявить несоответствующие действительности вещи.

«Я не знаю, знала ли менеджер на момент продажи этой квартиры, что планируется изменение конструкции всего дома и вообще планировки. Нам продали одно, а по факту мы получили совсем другое. Без каких-либо уведомлений», — заявила пострадавшая. При этом цена квартиры осталась без изменений.

Пара не стала отказываться от недвижимости, так как приобрела ее в ипотеку и, когда узнала об окнах, уже выплачивала кредит два года. Кроме того, на рынке сейчас нет похожих предложений по привлекательной цене. Поставить другие окна самостоятельно у супругов не получится — по договору они считаются фасадом дома и не относятся к квартире. Сейчас пострадавшие ищут юристов и надеются привлечь застройщика к ответственности.

Ранее эксперты заявили о конце эры дешевых новостроек в Москве. Купить однушку с ремонтом в столице внутри МКАД до 10 миллионов рублей раньше было вполне выполнимой задачей, теперь же ситуация изменилась, отметили специалисты.

