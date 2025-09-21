Из жизни
18:12, 21 сентября 2025Из жизни

Мужчина поджег в библиотеке несколько книг из-за искажения истории

В Берлине мужчина поджег несколько книг в библиотеке из-за искажения истории
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mr Aesthetics / Shutterstock / Fotodom

В Германии 35-летнего мужчину арестовали за попытку поджога публичной библиотеки. Об этом сообщается на сайте полиции Берлина.

Мужчина зашел в библиотеку при французском культурном центре. По предварительным данным, он облил несколько книг горючим веществом и поджег их. Другие посетители оперативно вмешались в происходящее и смогли потушить пожар. Никто не пострадал.

Преступник не стал скрываться с места происшествия и дождался полицейских. Им он заявил, что пытался уничтожить те книги, в которых были неверно изложены события прошлого. Таким образом он решил бороться с искажением истории. О каких фактах идет речь — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Испании арестовали мужчину, который поджег закусочную из-за любви к майонезу. Он устроил пожар, после того как ему не дали к бутерброду желанный соус.

