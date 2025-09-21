На похоронах застреленного соратника Трампа усилили меры безопасности

РИАН: Место прощания с Кирком усилили охраной перед приездом Трампа на церемонию

Усилены меры безопасности вокруг стадиона в американском Финиксе — в воскресенье, 21 сентября, там состоятся памятные мероприятия по убитому активисту и консерватору Чарли Кирку, который скончался в результате покушения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации издания, подъезды к стадиону уже перекрыты полицией, тем временем офицеры осуществляют патрулирование территории рядом с ареной. Прилегающая к стадиону парковка обнесена двухметровым забором. Неподалеку заметно присутствие журналистов, отмечает собеседник издания.

Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп выступит на похоронах консерватора Кирка. Для безопасности выступающих на поминальную службу направят два полностью загруженных самолета с сотрудниками американской администрации, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Консервативный активист Чарли Кирк получил смертельное ранение 10 сентября. В настоящее время 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Он стал обвиняемым по семи пунктам.