На Украине предрекли прекращение помощи со стороны США фразой «лавочка закрывается»

Дубинский предрек прекращение помощи ВСУ от США фразой «лавочка закрывается»

Депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что США отказали Дании в закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые затем должны были быть переданы Украине.

«Более очевидного сигнала тому, что лавочка закрывается придумать невозможно», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о планах передачи 17 ЗРК Patriot Украине.

До этого украинский лидер Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.