Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:02, 21 сентября 2025Бывший СССР

На Украине предрекли прекращение помощи со стороны США фразой «лавочка закрывается»

Дубинский предрек прекращение помощи ВСУ от США фразой «лавочка закрывается»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что США отказали Дании в закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые затем должны были быть переданы Украине.

«Более очевидного сигнала тому, что лавочка закрывается придумать невозможно», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о планах передачи 17 ЗРК Patriot Украине.

До этого украинский лидер Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по крымскому санаторию

    Над Севастопольской бухтой сбили три БПЛА ВСУ

    Стало известно о пожаре в Ялте после удара ВСУ

    В Британии объяснили влияние смерти Кирка на политику Трампа

    Еще одна страна признала государственность Палестины

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Над морской акваторией рядом с Севастополем сбили БПЛА

    Зеленский заявил о новой встрече с Трампом

    На Украине предрекли прекращение помощи со стороны США фразой «лавочка закрывается»

    ХАМАС высказалось о признании Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости