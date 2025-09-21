Бывший СССР
На Украине увидели сигнал о желании США выйти из конфликта Киева и Москвы

Политолог Бортник: Трамп намерен вывести США из конфликта Украины с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа намерена вывести США из конфликта России и Украины. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в своем YouTube-блоге.

«Мы видим, что администрация Трампа постепенно сворачивает военную финансовую помощь Украине. Одновременно происходит сокращение помощи со стороны США восточным странам НАТО (...). Все это говорит о том, что США выходят из роли главного участника этой войны, пытаются максимально дистанцироваться от нее и от рисков, связанных с ней», — сказал он.

Бортник отметил, что 400 миллионов долларов, выделенные на помощь Украине Вашингтоном в 2026 году, являются не столько помощью стране, сколько финансированием необходимой Соединенным Штатам инфраструктуры на территории республики — систем разведки, целеуказания, раннего ракетного предупреждения.

Ранее Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на 2026 год в размере 400 миллионов долларов. При этом общие военные расходы Вашингтона на этот период составят почти 900 миллиардов долларов.

