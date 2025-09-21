Россия
23:51, 21 сентября 2025Россия

Опубликованы телефоны для информации о пострадавших в Форосе

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Опубликованы телефоны для информации о пострадавших, госпитализированных из поселка Форос на южном берегу Крыма после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на санаторий и школу. Об этом сообщили в пресс-службе Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России.

«Узнать о нахождении на лечении пациентов, которые поступили 21.09.2025 г. из поселка Форос, можно по телефонам: +79785023927, +73654260331», — указано на сайте медцентра.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о повреждении объектов на территории санатория «Форос» и здания школы в поселке в результате украинской атаки на полуостров. В результате пострадали 15 человек. Также в Минобороны России заявили о двух погибших.

