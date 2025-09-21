Забота о себе
Россиян предупредили о неожиданной опасности фильтров для воды

Химик Дорохов: Вода из фильтра может быть заражена бактериями
Наталия Белова
Фото: Designed by Freepik

Неблагоприятные внешние условия, а также несвоевременная замена фильтров могут привести к заражению воды опасными бактериями и выделению токсичных соединений, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Перепады температур и ультрафиолетовое излучение разрушают материалы фильтрующих картриджей, провоцируя рост бактерий и выделение токсичных соединений. Уличные условия часто приводят и к механическим повреждениям системы, что сводит на нет ее очищающие свойства», — предупредил Дорохов.

Особую опасность, по его словам, представляют несвоевременно замененные фильтры. Он объяснил, что по истечении срока службы активированный уголь не только теряет способность очищать воду, но и начинает выделять накопленные загрязнения обратно.

«Бактерии, размножившиеся в картридже, могут вызывать кишечные инфекции, а накопленные тяжелые металлы и органические соединения постепенно отравляют организм, — предостерег химик. — Каждый пятый образец воды из неправильно обслуживаемых фильтров представляет реальную угрозу для здоровья. Превышение норм по общему микробному числу в этих образцах превращает воду в потенциальный источник бактерий и патогенов».

