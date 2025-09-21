Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:32, 21 сентября 2025Путешествия

Россиянин покрылся жуткими волдырями от солнца на популярном курорте

Россиянину потребовалась экстренная медицинская помощь из-за солнца в Таиланде
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: maxstockphoto / Shutterstock / Fotodom  

Россиянину потребовалась экстренная медицинская помощь из-за аллергии на солнце в Таиланде. О происшествии на популярном курорте сообщает Telegram-канал Shot.

По словам девушки пострадавшего, они прилетели на Пхукет 6 сентября — тогда на острове были дожди, и молодые люди почти не загорали. Спустя несколько дней пара попала на солнце, и у мужчины появились на коже зудящие покраснения и жуткие волдыри.

Местные медики заявили, что у россиянина острая аллергия на солнце. Пара обратилась в турагентство, но там им сообщили, что страховка не покрывает такое недомогание. В результате пришлось идти в аптеку за свой счет. Сейчас россиянин принимает антигистаминные препараты, наносит на пораженные участки мазь и максимально избегает солнца. По возвращении в Россию мужчина собирается пройти обследование.

Ранее россияне стали свидетелями нашествия акул в Шарм-эш-Шейхе. Утром 17 сентября отдыхающие сообщили, что акула плавала всего в пяти метрах от берега при отеле Safir Sharm Waterfalls Resort. Местные спасатели, заметив приближающуюся опасность, попросили всех отдыхающих выйти из воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    В Кремле сравнили график Путина с доменной печью

    Российский фигурист Гуменник завоевал путевку на Олимпиаду-2026

    Песков назвал лидера лагеря сторонников войны

    Силуанов объяснил охлаждение российской экономики

    Формат прямой линии с президентом сделают более информативным

    19-летний российский певец резко поднял цену на корпоративы из-за популярности

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Песков рассказал о своей первой георгиевской ленточке

    Глава ЕК высказалась о введении пошлин для Индии и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости