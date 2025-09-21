Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:36, 21 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала девушек Дагестана словами «одеваются как хотят, только не откровенно»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская тревел-блогерша побывала в Дагестане и понаблюдала за тем, как одеты местные девушки. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Летаем сами» на платформе «Дзен».

Путешественница отметила, что на улицах республики ей лишь изредка попадались женщины в спортивных шортах и топах — такая одежда скорее исключение для жительниц Кавказа. В основном преобладающее большинство молодых девушек в этом регионе ходят в платках и длинных платьях до пят. «На улице люди одеты очень по-разному, но в целом все придерживаются правил. В общем, одеваются все как хотят, только не откровенно», — пришла к выводу россиянка.

Материалы по теме:
Многоженство, строгие традиции и доброта. Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
Многоженство, строгие традиции и доброта.Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
21 мая 2021
Сильная вера и расправа за измену. Что дагестанцы рассказали о своей жизни путешественнику из России
Сильная вера и расправа за измену.Что дагестанцы рассказали о своей жизни путешественнику из России
24 мая 2021

Автор публикации напомнила, что каждому туристу, как женщине, так и мужчине, необходимо соблюдать приличие и сдержанность в одежде в Дагестане. «Для женщин — закрытая линия декольте, свободные юбка или брюки ниже колен. Для мужчин — закрытые ноги, грудь и плечи», — подчеркнула блогерша.

Ранее жительница России описала Республику Дагестан словами «разрыв шаблонов». Во время поездки в Махачкалу туристка узнала, что местные жители утверждают, будто ходить по улицам «совершенно безопасно» даже ночью.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве раскрыли план президента Финляндии после заявления о России

    Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков на тренировке

    Швейцарская компания подала в суд на Роспатент из-за утюга

    Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 октября

    Россиянка описала девушек Дагестана словами «одеваются как хотят, только не откровенно»

    «Идти на Москву». Бывший президент Украины рассказал о своем видении победы в конфликте. Что ему ответили в России?

    Победитель «Интервидения» раскрыл «небольшой секрет»

    В Китае увидели риск конфликта с США из-за одного желания Вашингтона

    Во Франции сравнили «Интервидение» с «декадентским» «Евровидением»

    «За политэффектом не гонимся». Лавров высказался об отказе певицы из США участвовать в «Интервидении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости