Россиянка описала девушек Дагестана словами «одеваются как хотят, только не откровенно»

Российская тревел-блогерша побывала в Дагестане и понаблюдала за тем, как одеты местные девушки. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Летаем сами» на платформе «Дзен».

Путешественница отметила, что на улицах республики ей лишь изредка попадались женщины в спортивных шортах и топах — такая одежда скорее исключение для жительниц Кавказа. В основном преобладающее большинство молодых девушек в этом регионе ходят в платках и длинных платьях до пят. «На улице люди одеты очень по-разному, но в целом все придерживаются правил. В общем, одеваются все как хотят, только не откровенно», — пришла к выводу россиянка.

Автор публикации напомнила, что каждому туристу, как женщине, так и мужчине, необходимо соблюдать приличие и сдержанность в одежде в Дагестане. «Для женщин — закрытая линия декольте, свободные юбка или брюки ниже колен. Для мужчин — закрытые ноги, грудь и плечи», — подчеркнула блогерша.

Ранее жительница России описала Республику Дагестан словами «разрыв шаблонов». Во время поездки в Махачкалу туристка узнала, что местные жители утверждают, будто ходить по улицам «совершенно безопасно» даже ночью.