Российским пенсионерам рассказали о возможности получить доплаты к 1 октября

Декан Виноградов: В ряде регионов пенсионерам полагается доплата к 1 октября

В ряде регионов России пенсионеры смогут получить доплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Он уточнил, что это региональная, а не федеральная поддержка, поэтому сумма и условия получения выплат зависят от местных властей. Кроме того, по словам эксперта, в некоторых муниципалитетах действуют свои программы поддержки.

«Пенсионерам рекомендуется заранее обратиться в территориальное отделение Социального фонда России или в многофункциональный центр и уточнить, предусмотрена ли выплата в конкретном регионе и требуется ли подача заявления», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил о повышении выплат военным пенсионерам почти на 7,6 процента. Также будет удвоена фиксированная часть пенсии россиян, достигших 80-летнего возраста — она составит 8907 рублей 70 копеек в месяц дополнительно к базовой пенсии.