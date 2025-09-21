Мир
03:22, 21 сентября 2025

В США заявили о риске проиграть Китаю в лунной гонке из-за SpaceX

NYT: США рискуют проиграть КНР в лунной гонке из-за задержек SpaceX
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Consolidated Nasa / NASA_via_CNP / Global Look Press

США могут проиграть Китаю в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Причиной возможной неудачи может стать срыв намеченных сроков компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Как отмечает издание, проект лунного посадочного модуля SpaceX «настолько отстает от графика, что все больше сомнений возникает в том, что США смогут обойти Китай». Газета напомнила, что КНР планирует посадку на Луну в 2030 году.

В августе Китай испытал модуль Lanyue, предназначенный для высадки человека на Луну. Испытания проводились на полигоне уезде Хуайлай северной провинции Хэбэй. Управление программы пилотируемых космических полетов КНР отметило, что это ключевой этап в разработке китайской программы пилотируемых полетов на Луну.

