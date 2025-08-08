Китай испытал модуль для высадки человека на Луну

Китай испытал модуль Lanyue для высадки человека на Луну

Китай испытал модуль Lanyue, предназначенный для высадки человека на Луну. Об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщает ТАСС.

Испытания проводились на полигоне уезде Хуайлай северной провинции Хэбэй. «Это ключевой этап в разработке китайской программы пилотируемых полетов на Луну», — заявило управление, отметив высокую сложность техники и проводимых с ней операций.

Ранее исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи сообщил, что США нужна атомная электростанция на Луне, чтобы первыми занять там подходящую для создания обитаемой базы территорию.

В марте издание Global Times со ссылкой на заместителя главного конструктора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Яна Ливэя написало, что прототипы всех технических систем, которые планируется использовать для первой высадки китайцев на поверхность Луны, готовы.

В октябре 2024 года ТАСС со ссылкой на замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян сообщил, что целью Китая является высадка человека на Луну в 2030 году.