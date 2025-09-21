Матч чемпионата Франции между ПСЖ и «Марселем» перенесли из-за непогоды

Стала известна причина переноса матча чемпионата Франции между ПСЖ и «Марселем», его перенесли из-за непогоды. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

«Матч было решено перенести с воскресенья на понедельник из-за неблагоприятных метеорологических условий», — сообщает издание. Матч должен был начаться в 21:45 по московскому времени.

Команда из Парижа, за которую играет российский вратарь Матвей Сафонов, после четырех игр набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Марсель» с шестью очками располагается на восьмой строчке.

Ранее Сафонов оценил информацию об уходе из парижского ПСЖ. По словам игрока, ни о каких закулисных интригах он не слышал.