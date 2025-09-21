Спорт
15:02, 21 сентября 2025Спорт

Тарасова оценила выступление россиянина Гуменника в отборе на Олимпиаду-2026

Тарасова: Программа Гуменника — уникальная, мы еле живы после его проката
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника в короткой и произвольной программах в отборе на зимние Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит портал Metaratings.

«Гуменник — большой молодец, вместе со своим тренером. Программа уникальная. Спасибо большое [Веронике] Дайнеко (тренер спортсмена — прим. «Ленты.ру»), что подготовила и вырастила такого спортсмена. Мы их любим! Еле живы после проката», — заявила Тарасова. Она поблагодарила тренерский штаб за подготовку спортсмена к соревнованиям.

Россиянин выиграл квалификацию и завоевал путевку на ОИ-2026 ранее 21 сентября. Он набрал по сумме двух прокатов 262,82 балла.

Ранее Тарасова оценила победу россиянки Аделии Петросян в квалификационном отборе на зимние Олимпийские игры-2026. В частности, она отметила сложность программы Петросян и добавила, что мало кто из спортсменов способен сделать похожее.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

