Президент США Трамп пообещал укреплять связи с Арменией

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем независимости и оценил перспективы отношений между странами. Об этом пишет Armenia Today.

В поздравлении Трамп пообещал укреплять связи с Арменией через стратегическое партнерство. Оно, по его словам, способно создать новые возможности для сотрудничества стран в таких сферах, как энергетика, искусственный интеллект, технологии и транзитная инфраструктура.

Американский лидер добавил, что для него было честью принимать Пашиняна в Вашингтоне 8 августа. Он заявил, что США видят в Армении потенциал стать «Перекрестком мира» и рассчитывают развить проект «маршрут Трампа».

Армения отмечает День независимости 21 сентября. В этот день в 1991 году в стране прошел референдум, в котором большинство участников высказались за построение независимой государственности.

Ранее сообщалось, что Армения вступила в новый этап своей истории благодаря установлению мира с Ереваном и Баку. 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместную декларацию в Вашингтоне.