Участница «Интервидения» раскрыла реакцию на просьбу SHAMAN к жюри

Участница «Интервидения» из Эфиопии Султан удивилась просьбе SHAMAN к жюри

Участница «Интервидения» из Эфиопии Нетсанет Султан прокомментировала просьбу певца SHAMAN к жюри не оценивать его выступление на конкурсе. Слова исполнительницы приводит ТАСС.

«Я была удивлена», — раскрыла свою реакцию Султан.

Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, отказался от оценок на «Интервидении». По словам артиста, он не мог допустить, чтобы его оценивали члены жюри, «по законам гостеприимства».

Ранее впервые посетившая Россию Нетсанет Султан рассказала, что была поражена страной. Как указала певица, особенно ей понравились люди в России.