Удар ВСУ по Крыму назвали террористической атакой

Минобороны: ВСУ совершили террористическую атаку на гражданские объекты Крыма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Украина совершила преднамеренную террористическую атаку на гражданские объекты Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, около 19:30 по московскому времени в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, Вооруженные силы Украины нанесли террористический удар с применением беспилотников, снаряженных фугасными боезарядами.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали около 15 человек. Прокуратура Крыма взяла ситуацию в Ялте на особый контроль.

