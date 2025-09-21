Удар ВСУ по Крыму назвали террористической атакой

Минобороны: ВСУ совершили террористическую атаку на гражданские объекты Крыма

Украина совершила преднамеренную террористическую атаку на гражданские объекты Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, около 19:30 по московскому времени в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, Вооруженные силы Украины нанесли террористический удар с применением беспилотников, снаряженных фугасными боезарядами.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали около 15 человек. Прокуратура Крыма взяла ситуацию в Ялте на особый контроль.