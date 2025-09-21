Удар ВСУ по Крыму назвали террористической атакой

Украина совершила преднамеренную террористическую атаку на гражданские объекты Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
По данным ведомства, около 19:30 по московскому времени в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, Вооруженные силы Украины нанесли террористический удар с применением беспилотников, снаряженных фугасными боезарядами.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали около 15 человек. Прокуратура Крыма взяла ситуацию в Ялте на особый контроль.