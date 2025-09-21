Украинские власти решили защитить Херсон антидроновыми сетями от вебкам-модели

Украинская вебкам-модель выиграла тендер на поставку антидроновых сетей в Херсон

26-летняя украинская вебкам-модель Наталья Борщевич, известная под псевдонимом Молли Мэй, выиграла тендер на поставку антидроновых сетей для подконтрольного Киеву Херсона. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как утверждают авторы сообщения, девушка из Луцка выиграла тендер 12 сентября. Согласно контракту с городской администрацией, она должна поставить сетки до Нового года.

При этом, по данным Shot, Борщевич зарегистрировала свой бизнес лишь два месяца назад. До этого она зарабатывала при помощи OnlyFans и сайтов для взрослых. Кроме того, отмечается, что в 2020 году против девушки было возбуждено уголовное дело по статье о распространении порнографии. Однако наказание за него она так и не понесла.

Весной глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев поблагодарил зарегистрированных на OnlyFans украинок, которые платят налоги. Он также отметил, что регулярно общается с некоторыми из них в социальных сетях.