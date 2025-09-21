В Кремле назвали самое ценное для президента России в отношениях с Трампом

Песков: Владимир Путин ценит конструктивные отношения с Трампом

Президент России Владимир Путин ценит возможность открыто обсуждать насущные проблемы с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

По словам Дмитрия Пескова, президент России ценит конструктивные отношения, которые у него сложились с Дональдом Трампом.

Кроме того, Песков назвал ценным для главы государства возможность обсуждать с американским лидером самые острые проблемы. Он добавил, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп сохраняют заинтересованность и открытость к тому, чтобы вывести «украинскую историю в русло мирного урегулирования».

Ранее Дмитрий Песков обвинил Европу в подталкивании Владимира Зеленского к продолжению конфликта. По его словам, некоторые представители западных стран делают все возможное, чтобы боевые действия на Украине продолжались.