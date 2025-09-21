Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:38, 21 сентября 2025Россия

В Кремле назвали самое ценное для президента России в отношениях с Трампом

Песков: Владимир Путин ценит конструктивные отношения с Трампом
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин ценит возможность открыто обсуждать насущные проблемы с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

По словам Дмитрия Пескова, президент России ценит конструктивные отношения, которые у него сложились с Дональдом Трампом.

Кроме того, Песков назвал ценным для главы государства возможность обсуждать с американским лидером самые острые проблемы. Он добавил, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп сохраняют заинтересованность и открытость к тому, чтобы вывести «украинскую историю в русло мирного урегулирования».

Ранее Дмитрий Песков обвинил Европу в подталкивании Владимира Зеленского к продолжению конфликта. По его словам, некоторые представители западных стран делают все возможное, чтобы боевые действия на Украине продолжались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    В октябре россияне смогут получить социальные выплаты в цифровых рублях

    Россиянин расправился со своей трехлетней дочерью и сбросил ее тело в реку

    Мирного жителя не стало в результате обстрела Запорожской области

    В Кремле назвали самое ценное для президента России в отношениях с Трампом

    В России прокомментировали заявления Эстонии о нарушении ее воздушного пространства

    Россиянам раскрыли способ правильно жевать

    Российские войска ударили по местам запуска беспилотников ВСУ

    Оставившая дочь и исчезнувшая в Таиланде россиянка нашлась

    Осужденная за посты о пандемии COVID-19 журналистка вновь получила срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости