Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:25, 21 сентября 2025Мир

В МИД высказались о задержании связанного со взрывом в Бейруте российского бизнесмена

В МИД заявили, что держат на контроле ситуацию с арестом Гречушкина в Болгарии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МИД России держит на контроле ситуацию с арестом российского бизнесмена Игоря Гречушкина в Болгарии. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

«МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания 16 сентября в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина», — говорится в заявлении.

Ранее Associated Press сообщило, что Игоря Гречушкина задержали аэропорту Софии после прибытия из Кипра. По данным агентства, мужчина является владельцем судна, перевозившего груз, который взорвался в порту ливанского Бейрута.

Как утверждают власти Ливана, 4 августа 2020 года сдетонировал груз аммиачной селитры, конфискованный таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившийся на складе. Взрыву предшествовало возгорание вещества во время сварочных работ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве раскрыли план президента Финляндии после заявления о России

    Стали известны страны с самым большим разрывом в зарплатах мужчин и женщин

    В МИД высказались о задержании связанного со взрывом в Бейруте российского бизнесмена

    В Госдуме прокомментировали интервью Пугачевой

    В Молдавии призвали будущего премьера сначала посетить Россию

    Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков на тренировке

    Швейцарская компания подала в суд на Роспатент из-за утюга

    Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 октября

    Россиянка описала девушек Дагестана словами «одеваются как хотят, только не откровенно»

    «Идти на Москву». Бывший президент Украины рассказал о своем видении победы в конфликте. Что ему ответили в России?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости