В МИД высказались о задержании связанного со взрывом в Бейруте российского бизнесмена

В МИД заявили, что держат на контроле ситуацию с арестом Гречушкина в Болгарии

МИД России держит на контроле ситуацию с арестом российского бизнесмена Игоря Гречушкина в Болгарии. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

«МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания 16 сентября в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина», — говорится в заявлении.

Ранее Associated Press сообщило, что Игоря Гречушкина задержали аэропорту Софии после прибытия из Кипра. По данным агентства, мужчина является владельцем судна, перевозившего груз, который взорвался в порту ливанского Бейрута.

Как утверждают власти Ливана, 4 августа 2020 года сдетонировал груз аммиачной селитры, конфискованный таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившийся на складе. Взрыву предшествовало возгорание вещества во время сварочных работ.