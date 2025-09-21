Додон: Следующий премьер Молдвии должен будет совершить первый визит в РФ

Будущий премьер-министр Молдавии, выборы которого пройдут 28 сентября, должен будет совершить свой первый визит в Россию. С таким призывом выступил экс-президент Молдавии, один из лидеров партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Игорь Додон, передает РИА Новости.

По его мнению, сделать это необходимо для того, чтобы начать диалог между Кишиневом и Москвой. При этом есть «куча проблем, которые можно решить очень быстро», буквально за пару недель, добавил политик.

Как уточнил Додон, взаимодействие необходимо инициировать для восстановления отношений, выразив уверенность в том, что российская сторона готова пойти навстречу. Некоторые идеи по сотрудничеству между Россией и молдавской республикой уже обсуждались.

«Наши отказываются. Оттуда же были предложения и по транспорту, и по авиасообщению, и по рынку, и по газу. Но наши же не идут на диалог. Им запретили. Чтобы наладить, нужно начать общаться», — подчеркнул бывший президент Молдавии.

Ранее лидер оппозиционной партии Молдавии Игорь Додон захотел восстановить связи с Россией. Он отмечал, что на сегодняшний день отношения между Москвой и Кишиневом находятся «на самом низком уровне».