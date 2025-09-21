Силовые структуры
07:22, 21 сентября 2025

В Москве арестовали ударившего девушку по ягодице мужчину

Суд в Москве арестовал на десять суток ударившего девушку по ягодице мужчину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Москве суд арестовал ударившего девушку по ягодице мужчину на десять суток. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

«Нанес удар ладонью правой руки в область левой ягодицы гражданке, которая следовала перед ним. [Мужчина] нарушил морально-нравственные нормы поведения, выразил явное неуважение к обществу, игнорируя правила приличия и пренебрегая интересами пассажиров», — сообщается в документах.

Инцидент произошел на станции метро Новые Черемушки. Мужчине вменили часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), подсудимый признал вину, объяснив свое поведение употреблением алкогольных напитков.

Ранее в США повторно арестовали мужчину, нюхавшего ягодицы женщин в общественных местах. В 2023 году он получил условный срок за обнюхивание женщин, но продолжил преступную деятельность.

