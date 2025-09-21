Россия
07:00, 21 сентября 2025

В России рассказали о планирующихся мерах поддержки для многодетных

Депутат Бессараб: Новые меры поддержки планируются для многодетных мам
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Новые меры поддержки для многодетных мам могут принять в Госдуме уже в осеннюю сессию, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. В частности, она рассказала об изменениях учета страхового стажа.

«Одним из знаковых решений, которое мы примем во втором чтении, станет снятие ограничения для многодетных мам на учет страхового стажа. Сегодня есть ограничение в шесть лет. То есть, фактически воспитание только четверых детей будет входить в страховой стаж. Теперь, когда ограничение будет снято, мамы смогут заработать до 15 лет стажа», — рассказала политик.

Политик напомнила о пенсионных коэффициентах, начисляющихся за рождение и воспитание детей, а также о новых льготах для матерей-героинь.

«За первого ребенка мама получает 1,8 балла, за второго 3,6 за третьего и последующих — 5,4. Это на полтора балла больше, чем пока мы имеем при среднестатистической зарплате. То есть, работать мамой стало выгодно, — сказала Бессараб. — Кроме того, матери-героини, которые родили и воспитали 10 и более детей, получат право на те же льготы, что и герои России, герои труда».

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что 37 миллионам получателей страховой пенсии повысили соответствующие выплаты. Кроме того, прибавки получили 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона граждан старше 80 лет.

