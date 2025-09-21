В России заявили о переходе к полной автономии в авиастроении

Конструктор Иноземцев: Россия переходит к полной автономии в авиастроении

Российская промышленность переходит к полной автономии в авиастроении. Об этом сообщил управляющий директор и по совместительству генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев, его цитирует РИА Новости.

«Мы единственная страна в мире, которая может — к этому подходим уже почти — самостоятельно делать и самолет, и двигатель. Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские предприятия полностью удовлетворяют потребности Вооруженных сил в боевой авиации и обеспечивают экспортные поставки.