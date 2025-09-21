Мир
05:23, 21 сентября 2025

В США высказались о смертной казни для предполагаемого убийцы соратника Трампа

Бонди: Власти будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Scott G Winterton / Reuters

Власти будут добиваться смертной казни для Тайлера Джеймса Робинсона, обвиняемого в убийстве активиста-консерватора Чарли Кирка. В Юте фигуранта может ждать расстрел, рассказала генпрокурор США Пэм Бонди в интервью телеканалу Fox News.

Как уточняется, окружной прокурор в Юте предъявил обвинение в убийстве первой степени и обвинения по ряду других пунктов. Они планируют добиваться смертной казни. Власти штата предъявили ему обвинения, сейчас в этой связи идет сотрудничество, чтобы определиться, будут ли предъявлять Робинсону обвинение со стороны федеральных властей, добавила Бонди.

Она подчеркнула, что сторона обвинения сделает все, чтобы 22-летний молодой человек никогда «больше не увидел белого света».

Ранее на похоронах застреленного соратника президента США Дональда Трампа усилили меры безопасности. Подъезды к стадиону уже перекрыты полицией, а офицеры начали патрулировать территории рядом с ареной. На похоронах планируется выступление Трампа.

