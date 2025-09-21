Россия
Вбросы фейков начались на фоне атаки БПЛА на Крым

Крючков: На фоне атаки БПЛА на Крым начались вбросы фейков
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Вбросы фейков активно ведутся на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в сети активизировались украинские боты и ресурсы. «Доверяем только официальным источникам», — призвал Крючков.

21 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по полуострову Крым. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, в результате повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке.

«На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется», — отметил он.

