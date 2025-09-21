Вбросы фейков начались на фоне атаки БПЛА на Крым

Вбросы фейков активно ведутся на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в сети активизировались украинские боты и ресурсы. «Доверяем только официальным источникам», — призвал Крючков.
21 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по полуострову Крым. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, в результате повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке.
«На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется», — отметил он.