12:46, 21 сентября 2025

ВСУ произвели массированный обстрел многоквартирного дома в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли многоквартирный дом, 10 человек пострадали в Запорожье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Балицкий Евгений»

ВСУ произвели массированный обстрел многоквартирного дома в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он написал, что обстрел идет со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Под удар попал дом, расположенный на Театральной улице. В результате пострадали 10 человек, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор отметил, что находится на связи с оперативными службами. Кроме того, Балицкий написал, что опасность повторных ударов сохраняется.

Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за постоянных атак со стороны ВСУ может произойти катастрофа, которая затронет не только Россию, но и Европу.

