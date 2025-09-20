Бывший СССР
Губернатор Запорожья предупредил Европу о риске из-за атак ВСУ

Балицкий: Удары ВСУ по ЗАЭС могут привести к радиационной катастрофе в Европе
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stringer / Reuters

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за постоянных атак со стороны ВСУ может произойти катастрофа, которая затронет не только Россию, но и Европу. О возможных рисках предупредил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий у себя в Telegram-канале.

Он заявил, что киевский режим готов рискнуть будущим всей планеты ради собственных политических амбиций. «Задумайтесь, что бы случилось, если бы один из этих ударов пришелся в реактор или хранилище отработанного топлива? Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу!» — написал он.

Станция, продолжил губернатор Запорожья, держится благодаря защите России и мужеству сотрудников ЗАЭС, делающих все возможное, чтобы сохранить ее работоспособность. Он также посетовал, что бывающие в регионе журналисты из США, Бразилии, Чехии, Франции замалчивают ситуацию вокруг ЗАЭС.

Ранее ситуацию вокруг Запорожской атомной станции назвали критической. Из-за почти ежедневных атак украинских боевиков ситуация ухудшается, заявляла директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

