4 октября в России отмечается День отечественных космических войск. А в мире говорят о том, как важно защищать животных. Верующие отмечают Отдание праздника Воздвижения Креста Господня. «Лента.ру» рассказывает, что еще мы празднуем 4 октября и кто из знаменитых людей родился в этот день.

Праздники в России

День космических войск РФ

4 октября отмечается праздник, посвященный достижениям России в космической безопасности и обороне. Праздник учредили 4 октября в честь запуска первого искусственного спутника Земли «Спутник-1» в этот день в 1957 году. Это событие ознаменовало начало космических достижений для всего человечества и дало старт эре гонки за освоение космоса.

Праздники в мире

Фото: James Barker / Unsplash

Всемирный день защиты животных

Всемирный день защиты животных отмечается вот уже почти сто лет. Его учредили в 1931 году на конгрессе защитников животных во Флоренции. С тех пор зоозащитники и все, кто неравнодушен к судьбе зверей, в этот день выходят на акции протеста против жестокого обращения с животными, организовывают выставки и благотворительные сборы средств для приютов и сообществ, занимающихся спасением и защитой братьев наших меньших.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 октября

Всемирная неделя космоса.

Какой церковный праздник 4 октября

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

Православные христиане отмечают отдание, то есть завершение многодневных праздничных мероприятий праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. В этот день верующие в числе прочего вспоминают о чуде, которое сотворилось в дни обретения креста, на котором был распят Иисус Христос. Согласно легендам, тяжело больная женщина приложилась к святыне и тут же исцелилась на глазах толпы, отчего все собравшиеся тут же уверовали в Господа.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 октября

Дeнь пaмяти апостола от 70-ти Кодрата;

День обретения мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского;

Собор Тульских святых.



Приметы на 4 октября

Если в лесах уже нет грибов, а вот орехов хоть отбавляй — зима будет морозной.

Если день холодный, а к ночи теплеет — ждать дождя.

Если береза желтеет с верхушки — весна будет ранней. А если снизу — поздней.

Кто родился 4 октября

Рихард Зорге (1895 — 1944)

Фото: Eva Tilden / Wikipedia

В 2025 году исполняется 130 лет со дня рождения Рихарда Зорге — одного из самых известных шпионов Второй мировой войны, советского разведчика, который сыграл важную роль в сборе информации для Советского Союза. Работая под прикрытием журналистом в Японии, он смог получить много данных, в том числе сведения о планах Германии напасть на Советский Союз. В частности, он узнал точную дату нападения, поскольку Япония была ближайшим союзником Германии. Это дало СССР время подготовиться к атаке.

Энн Райс, знаменитая американская писательница, автор романа «Интервью с вампиром», родилась также 4 октября. Все детство она провела в Новом Орлеане и, вдохновившись готической архитектурой родного города, и создала целую вампирскую вселенную. Первый роман из цикла о потусторонних кровопийцах Райс издала в 1976 году, но только через несколько лет он обрел популярность среди поклонников подобной литературы. А ошеломительная известность пришла к писательнице только в 1994 году, когда роман экранизировали.

Кто еще родился 4 октября