81-летнего номинанта на «Оскар» приговорили к двум годам лишения свободы

Page Six: Актер Гэри Бьюзи был приговорен к двум годам лишения свободы условно
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gus Ruelas / Reuters

Американский актер Гэри Бьюзи был приговорен к двум годам условного заключения за непристойное прикосновение к женщине на фестивале фильмов ужасов в Нью-Джерси в 2022 году. Об этом пишет Page Six.

«Он рад оставить в прошлом эту ситуацию в Нью-Джерси, которая на протяжении трех лет вызывала крайне негативные отклики в прессе — и это не его вина», — заявил адвокат артиста Блэр Цвиллман.

Представитель Бьюзи также отметил, что актер вышел на пенсию, «он дорожит своей актерской профессией и хочет двигаться вперед».

В августе 2022 года Гэри Бьюзи предъявили обвинения в серии сексуальных преступлений. Его обвиняли сразу по четырем пунктам, включая домогательства и совершение действий сексуального характера. По данным СМИ, инциденты произошли на съезде фанатов фильмов ужасов Monster Mania в отеле Doubletree в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси.

Бьюзи — номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он также был номинирован на премию BAFTA за главную роль в фильме «История Бадди Холли». Известен по картинам «Смертельное оружие», «На гребне волны», «В осаде» и другим проектам.

