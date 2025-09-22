Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:02, 22 сентября 2025Мир

Администрация Трампа приблизилась к «историческому прогрессу» в борьбе с аутизмом

Politico: Белый дом заявил об «историческом прогрессе» в борьбе с аутизмом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи заявил, что администрация президента США Дональда Трампа добилась исторического прогресса в борьбе с аутизмом. Об этом пишет журнал Politico.

По его словам, успехов добилась команда министра здравоохранения США Роберта Кеннеди — младшего. При этом, отмечает Politico, Кеннеди связывает увеличение количества детей с аутизмом с факторами внешней среды, в то время как это отвергается большинством ученых, считающих, что большее распространение аутизма связано с лучшей диагностикой.

Ранее бывшие директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выступили с критикой в адрес Кеннеди-младшего, обвинив его в угрозе для «здоровья каждого американца».

До этого стало известно, что червь съел часть мозга Кеннеди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы первые кадры разрушений в атакованном ВСУ Крыму

    Суперкар Ferrari разорвало пополам на российской трассе

    На панихиде по Кирку признались в любви к русским

    Трамп задумал предложить арабским странам направить войска в Газу

    Самый тонкий iPhone проверили на прочность

    Появились данные о состоянии пострадавших при атаках беспилотников в Крыму

    Появились подробности о расправившейся с тремя своими детьми россиянке

    Обратившейся к врачам с болями в желудке россиянке запретили целоваться

    41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась фигурой в откровенном корсете

    Администрация Трампа приблизилась к «историческому прогрессу» в борьбе с аутизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости