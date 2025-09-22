Администрация Трампа приблизилась к «историческому прогрессу» в борьбе с аутизмом

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи заявил, что администрация президента США Дональда Трампа добилась исторического прогресса в борьбе с аутизмом. Об этом пишет журнал Politico.

По его словам, успехов добилась команда министра здравоохранения США Роберта Кеннеди — младшего. При этом, отмечает Politico, Кеннеди связывает увеличение количества детей с аутизмом с факторами внешней среды, в то время как это отвергается большинством ученых, считающих, что большее распространение аутизма связано с лучшей диагностикой.

Ранее бывшие директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выступили с критикой в адрес Кеннеди-младшего, обвинив его в угрозе для «здоровья каждого американца».

До этого стало известно, что червь съел часть мозга Кеннеди.