Белый дом указал на роль Кирка в победе Трампа на президентских выборах

Белый дом: Трамп во многом стал президентом США благодаря сторонникам Кирка

Дональд Трамп одержал победу в колеблющихся штатах на президентских выборах в США во многом благодаря тому, что за него голосовала молодежь, которая была «армией» американского консервативного политика Чарли Кирка. С таким заявлением выступила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, ее цитирует РИА Новости.

«Победа президента Трампа, одержанная по результатам голосования во всех колеблющихся штатах, была обеспечена молодыми людьми, большинство из которых были новичками в политике», — пояснила Уайлз. Она отметила, что Кирк показал молодежи, насколько высоки ставки на выборах в 2024 году.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет.