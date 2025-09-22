Boeing начала производство истребителя F-47 для США

TWZ: Boeing начала производство истребителя F-47 для ВВС США

Компания Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полет запланирован на 2028 год, сообщает издание The War Zone (TWZ).

По его информации, производство первого опытного образца началось всего через несколько месяцев после объявления о победе Boeing в конкурсе.

«Мы готовы идти быстро. У нас нет выбора», — прокомментировал начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин.

Программа F-47 является частью инициативы "Господство в воздухе нового поколения", которая включает разработку беспилотных спутников, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что модернизацию американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которая сталкивается с проблемами, могут завершить к 2030 году. Пакет обновления программного и аппаратного обеспечения Block 4 предназначен для расширения возможностей вооружения и датчиков F-35.