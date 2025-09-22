Чиновники США назвали решение Макрона признать Палестину рекламным трюком

Politico: США назвали решение Макрона признать Палестину рекламным трюком

Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа не скрывают своего недовольства решением французского лидера Эммануэля Макрона признать Палестину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники раскритиковали этот шаг, назвав его «рекламным трюком», «наградой за терроризм» и «глупостью, которая ни к чему хорошему не приведет».

Издание также напомнило слова госсекретаря США Марко Рубио, который оценил решение Макрона как безрассудное.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государственность Палестины угрожает существованию Израиля. На заседании правительства Нетаньяху вновь подчеркнул, что страны, поддержавшие Палестину как государство, поощряют акты террора ХАМАС против Израиля.