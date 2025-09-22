Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:56, 22 сентября 2025Мир

Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска

Daily Mail: Трамп на панихиде по Кирку сказал Маску, что скучал по нему
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

На панихиде по американскому консерватору Чарли Кирку президент США Дональда Трамп пообщался с бизнесменом Илоном Маском. Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла содержание их диалога. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Трамп спросил: "Как дела?", когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться"», — сказано в материале. После этого к разговору присоединился президент UFC Дана Уайт.

Тогда Трамп вновь обратился к предпринимателю, предложив ему «найти способ наладить ситуацию». На это Маск ответил кивком головы. Затем американский лидер взял бизнесмена за руку и сказал, что скучал по нему.

Ранее сообщалось, что Трамп и Маск сели вместе на панихиде по Кирку после июльского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло

    Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа

    Трамп пообещал победить аутизм в стране

    Бросивший пациента ради секса анестезиолог избежал наказания

    Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска

    В США нашли загадочную капсулу времени с предупреждением человечеству

    В России началась астрономическая осень

    Россиянам напомнили о переносе выходного дня в начале ноября

    Уехавший в Израиль российский комик назвал повод для «дикой гордости» за себя

    Глава РФПИ напомнил о пророссийской позиции Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости