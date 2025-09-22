Игровые консоли снова подорожали

Microsoft, Sony и Nintendo подняли цены на игровые консоли в 2025 году

Крупнейшие производители игровых консолей в 2025 году подняли цены на свою продукцию. На это обратило внимание издание The Verge.

По словам журналистов, PlayStation, Microsoft и Nintendo подняли цены на консоли во всем мире или определенных регионах. Так, в конце сентября Microsoft объявила, что ее приставки подорожают в США на сумму от 20 до 70 долларов. Стоимость Xbox Series S увеличилась на 20 долларов — до 400 долларов (34 тысячи рублей). Флагманская Series X подорожала сразу на 70 долларов — до 799 долларов (67 тысяч рублей).

Консоли по новым ценам будут доступны в продаже в октябре. В материале говорится, что в мае Microsoft объявила о росте цен на все приставки по всему миру. В корпорации объяснили это решение «изменениями макроэкономической ситуации» — по мнению специалистов The Verge, цены выросли из-за высоких американских пошлин.

В конце лета Sony — конкурент Microsoft на игровом рынке — поднял цены на модели PlayStation 5 в США. Стоимость каждой модели увеличиалась на 50 долларов. Еще раньше — в начале августа — цены на свою продукцию увеличила Nintendo. Так, в США подорожали приставки Switch и аксессуары к ним. Все игроки на рынке консолей объяснили произошедшее сложной экономической ситуацией.

В начале осени специалисты издания ArsTechnica заявили, что современные игровые консоли начали дорожать вопреки трендам, которые сохранялись десятилетиями.