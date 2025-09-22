Дуа Липа опубликовала фото в бюстгальтере и ультракоротких шортах

Британская певица Дуа Липа опубликовала фото в откровенном наряде

Британская певица и модель Дуа Липа опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре в черном шелковом бюстгальтере без подклада, капроновых колготках и ультракоротких кожаных шортах.

Помимо этого звезда надела укороченную куртку, декорированную мехом. Она решила дополнить образ лаковыми туфлями-лодочками, а в качестве аксессуаров выбрала крупные серьги-кольца и маленькую сумку.

Ранее в сентябре Дуа Липа прошлась по улице в платье с глубоким декольте. Певица посетила ужин Harper's Bazaar Icons в длинном наряде.