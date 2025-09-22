Еще одна страна Европы захотела признать Палестину

Глава МИД Расмуссен: Дания работает над планом признания Палестины

Дания прорабатывает план признания Государства Палестина. Об этом заявил глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен, передает газета Asharq Al-Awsat.

«Мы работаем над планом признания Палестины. Я изложу четкий подход к позиции Дании на сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что признание Палестины республикой остается лишь вопросом времени.

21 сентября правительство Великобритании официально признало Палестину суверенным государством. Аналогичное решение приняли правительства Канады и Австралии.