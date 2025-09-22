Бывший СССР
Эстония объявила о наличии доказательств нарушения Россией воздушного пространства

ERR: У Эстонии есть доказательства нарушения Россией воздушного пространства
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Йонатан Всевиов

Йонатан Всевиов. Фото: Mihkel Maripuu / Globallookpress.com

У Эстонии есть доказательства нарушения Россией воздушного пространства республики. Об этом объявил эстонский дипломат Йонатан Всевиов в интервью ERR.

«У нас есть неопровержимые доказательства этого, и не только у нас, у всех наших союзников. Эти доказательства существуют», — рассказал работник МИД республики.

Ранее представители Эстонии созвали заседание стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) после сообщений о проникновении истребителей МиГ-31. Это является частью процедуры в соответствии со статьей 4 военно-политического блока.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о проникновении российских истребителей. Пресс-секретарь президента России отметил, что российские летчики всегда действуют корректно в отношении международных полетных правил.

