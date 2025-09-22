Спорт
17:55, 22 сентября 2025Спорт

Фетисов отреагировал на внесение Дзюбы в базу «Миротворец»

Фетисов: Внесение Дзюбы в базу «Миротворца» никак не скажется на его карьере
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на то, что нападающего «Акрона» Артема Дзюбу внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, внесение в реестр никак не скажется на карьере футболиста. «Теперь Дзюба должен перестать играть? Пусть они ожидают чего угодно, но включение в эту базу никак не отразится на его профессиональной судьбе», — заявил Фетисов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на внесение Дзюбы в базу «Миротворца». Он назвал решение бесполезным, так как оно никак не повлияло на судьбу футболиста

Дзюба был внесен в базу «Миротворца» ранее 22 сентября. Причина включения российского спортсмена в базу не уточняется. Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

