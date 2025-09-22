Фигуристка Петросян дала первый комментарий после отбора на Олимпиаду-2026

Фигуристка Петросян заявила, что переживала во время отбора на Олимпиаду-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян в эфире Первого канала дала первый комментарий после отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«В день короткой очень переживала, не знала, к чему готовиться, какая-то была неизвестность», — заявила спортсменка. Она добавила, что в день выступления с произвольной программой она была спокойной и получала удовольствие от проката. Петросян добавила, что будет работать над улучшением контента.

20 и 21 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпиаду. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.

После этого Международный олимпийский комитет назвал условия допуска Петросян и россиянина Петра Гуменника до Игр 2026 года. В МОК сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии.