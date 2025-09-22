Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 22 сентября 2025Мир

Глава атомной энергетики Ирана прибыл в Россию

Глава Организации по атомной энергии Ирана Эслами прибыл в Россию
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами прибыл в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

Как сообщает ведомство, иранский чиновник прибыл в столицу для проведения переговоров с российскими представителями и для участия в мероприятиях недели атомной энергии.

Ранее российское Министерство иностранных дел раскритиковало политику стран Европы в отношении Ирана. В заявлении говорится, что действия европейских стран — участниц совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не имеют ничего общего с дипломатией и ведут к эскалации напряженности вокруг ядерной программы Ирана. Ведомство также указало на незаконный и провокационный характер действий стран — участниц СВПД.

19 сентября Совбез ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, таким образом восстановив санкции в отношении страны. Тегеран назвал решение «евротройки» восстановить санкции против страны незаконным.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Норвегии раскрыл проблему ООН фразой «вовсе не секрет»

    В Госдуме отреагировали на внесение Дзюбы в базу «Миротворца»

    Появились подробности о последствиях взрыва дрона у администрации столицы региона России

    В Дарвиновском музее ответили на слова священника РПЦ об ученых-безбожниках

    Военный эксперт рассказал о самодельных минах у ВСУ

    Единственный обвиняемый в расправе над депутатом Рады в Подмосковье заявил о подставе

    Атаку ВСУ на отель в Крыму приняли за часть программы дня рождения 10-летней девочки

    В России отреагировали на атаку ВСУ по курортной зоне Крыма

    Лукашенко рассказал о шаге Польши против Китая

    Китай заподозрили в беспрецедентных военных чистках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости