Глава атомной энергетики Ирана прибыл в Россию

Глава Организации по атомной энергии Ирана Эслами прибыл в Россию

Глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами прибыл в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

Как сообщает ведомство, иранский чиновник прибыл в столицу для проведения переговоров с российскими представителями и для участия в мероприятиях недели атомной энергии.

Ранее российское Министерство иностранных дел раскритиковало политику стран Европы в отношении Ирана. В заявлении говорится, что действия европейских стран — участниц совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не имеют ничего общего с дипломатией и ведут к эскалации напряженности вокруг ядерной программы Ирана. Ведомство также указало на незаконный и провокационный характер действий стран — участниц СВПД.

19 сентября Совбез ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, таким образом восстановив санкции в отношении страны. Тегеран назвал решение «евротройки» восстановить санкции против страны незаконным.