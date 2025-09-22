Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:18, 22 сентября 2025Мир

Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией

Глава МИД Британии Купер заявила, что НАТО готово к прямой конфронтации с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: House of Commons / Handout / Reuters

НАТО готовы ответить на действия России, истребители которой якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, прямой конфронтацией. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает Reuters.

«Они открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Объединенная мощь НАТО не имеет конкурентов, а решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима», — сказала глава МИД.

Ранее представители Эстонии созвали заседание стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) после сообщений о проникновении истребителей МиГ-31. Это является частью процедуры в соответствии со статьей 4 военно-политического блока.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о проникновении российских истребителей. Пресс-секретарь президента России отметил, что российские летчики всегда действуют корректно в отношении международных полетных правил.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили необходимость взятия Одессы

    США призвали Россию провести прямые переговоры с Украиной

    Певицу Дайнеко по ошибке поблагодарили за подготовку фигуриста Гуменника

    Трамп вновь встретится с Зеленским

    Таинственный «призрак тайги» попал на видео в России

    На Украине рассказали о возможной подготовке госпереворота в стране

    Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией

    Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть

    В США оценили заполненную ракетами противотанковую «Лису»

    Лавров встретится с генсеком ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости