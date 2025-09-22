Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией

Глава МИД Британии Купер заявила, что НАТО готово к прямой конфронтации с РФ

НАТО готовы ответить на действия России, истребители которой якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, прямой конфронтацией. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает Reuters.

«Они открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Объединенная мощь НАТО не имеет конкурентов, а решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима», — сказала глава МИД.

Ранее представители Эстонии созвали заседание стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) после сообщений о проникновении истребителей МиГ-31. Это является частью процедуры в соответствии со статьей 4 военно-политического блока.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о проникновении российских истребителей. Пресс-секретарь президента России отметил, что российские летчики всегда действуют корректно в отношении международных полетных правил.