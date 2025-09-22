Глава Севастополя назвал истинную цель атаки ВСУ на Крым

Развожаев: Ударом по Крыму ВСУ пытаются посеять страх

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преступление против мирных жителей, атаковав санаторий и школу в крымском поселке Форос. Таким образом украинские военные пытаются запугать россиян, считает глава Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Удар пришелся по санаторию и школе в поселке, то есть по тем местам, где должны царить здоровье, безопасность и детский смех. Враги хотят посеять страх, но они не знают дух крымчан и всей России», — заявил Развожаев, подчеркнув, что вместе россияне всегда были сильными.

Чиновник также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим при атаке.

ВСУ атаковали Крым вечером 21 сентября. Пострадали минимум 15 человек, число жертв удара пока неизвестно.