Наука и техника
04:30, 22 сентября 2025Наука и техника

Известные таблетки от давления оказались защитой от диабета

EASD: Верапамил сохраняет работу инсулин-продуцирующих клеток при диабете 1 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Artem Sokolov / Shutterstock / Fotodom

Препарат верапамил, давно применяемый при гипертонии и сердечных болезнях, может помогать сохранять работу инсулин-продуцирующих клеток у пациентов с недавно диагностированным диабетом 1 типа. Такие данные представили ученые из международной группы Ver-A-T1D на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене.

В испытании участвовали 136 взрослых из разных стран Европы. Им назначали либо замедленную форму верапамила, либо плацебо. Через год у пациентов, получавших лекарство, поджелудочная железа лучше сохраняла способность вырабатывать собственный инсулин, что позволяет дольше обходиться без высоких доз инъекций.

Эффект оказался умеренным: заметные улучшения были в первые месяцы, затем различия с группой плацебо стали меньше. Побочные явления вроде замедленного сердечного ритма встречались, но были легкими и проходили сами.

Ученые планируют продолжить наблюдение за участниками, которые продолжают принимать препарат, чтобы проверить, способен ли верапамил надолго замедлить разрушение клеток, вырабатывающих инсулин. Если результат подтвердится, старое лекарство может получить новое применение.

Ранее стало известно, что чай из листьев малины помогает замедлить рост сахара и инсулина после сладкой пищи.

