12:49, 22 сентября 2025

Китай призвал Израиль прекратить атаки в секторе Газа

МИД КНР: Израиль должен прекратить атаки в секторе Газа
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Израиль должен прекратить атаки в секторе Газа, который является неотъемлемой частью территории Палестины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Китай считает, что в нынешних условиях крайне важно содействовать всеобъемлющему прекращению огня в Газе, смягчить гуманитарную катастрофу», — подчеркнул дипломат.

Го призвал имеющие влияние на Израиль страны «выполнять свои обязанности». Он указал на важность соблюдения принципов «Палестиной должны управлять палестинцы» и «два государства для двух народов».

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал дать официальный ответ всем государствам, признавшим Государство Палестина. Он пообещал, что палестинского государства к западу от реки Иордан не будет.

По словам Нетаньяху, «ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в центре нашей земли» будет дан по его возвращении из США, где он находится с официальным визитом.

