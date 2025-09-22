Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 22 сентября 2025Наука и техника

Комфорт боевого отделения Т-90МС оценили

Специалист УВЗ: Кондиционер Т-90МС обеспечивает комфорт танкистов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Боевое отделение модернизированного танка Т-90МС оснащено климатической установкой, которая обеспечивает комфорт экипажа. Условия работы танкистов оценил специалист российского концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Антон в беседе с «Красной звездой».

По его словам, в танке есть ниши, в которых при необходимости можно хранить личные вещи экипажа. Также снаружи можно установить навесные ящики под специализированное имущество.

«Сам по себе Т-90МС комфортнее для танкистов, чем предыдущая его модификация и машины семейства Т-72. К примеру, башня более приспособлена для членов экипажа: и места больше, и эргономика более продумана. Предусмотрен кондиционер», — сказал специалист.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Антон добавил, что кондиционер обеспечивает комфортные условия работы при закрытых люках.

Ранее в сентябре УВЗ сообщил, что российский Т-90МС, который показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, после подготовки отправили в зону специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ ударили по крымскому санаторию. Что известно о последствиях?

    Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло

    Атакованный медведем мужчина успел записать последние минуты жизни на видео

    Комфорт боевого отделения Т-90МС оценили

    Зеленский анонсировал допфинансирование PURL в октябре

    Трамп и Маск сели вместе на панихиде по Кирку после июльского конфликта

    Российский аэропорт ограничил работу

    Молодежь столкнулась со «шрекингом» в отношениях. Что значит новый термин и чем он опасен?

    Белый дом указал на роль Кирка в победе Трампа на президентских выборах

    Опубликованы телефоны для информации о пострадавших в Форосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости