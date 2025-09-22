Комфорт боевого отделения Т-90МС оценили

Специалист УВЗ: Кондиционер Т-90МС обеспечивает комфорт танкистов

Боевое отделение модернизированного танка Т-90МС оснащено климатической установкой, которая обеспечивает комфорт экипажа. Условия работы танкистов оценил специалист российского концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Антон в беседе с «Красной звездой».

По его словам, в танке есть ниши, в которых при необходимости можно хранить личные вещи экипажа. Также снаружи можно установить навесные ящики под специализированное имущество.

«Сам по себе Т-90МС комфортнее для танкистов, чем предыдущая его модификация и машины семейства Т-72. К примеру, башня более приспособлена для членов экипажа: и места больше, и эргономика более продумана. Предусмотрен кондиционер», — сказал специалист.

Антон добавил, что кондиционер обеспечивает комфортные условия работы при закрытых люках.

Ранее в сентябре УВЗ сообщил, что российский Т-90МС, который показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, после подготовки отправили в зону специальной военной операции.