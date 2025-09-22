Крокодил утащил из лодки 12-летнего мальчика

В Малайзии крокодил утопил 12-летнего рыбака

В Малайзии 12-летнюю жертву крокодила нашли в воде. Об этом сообщает Free Malaysia Today.

Мальчик по имени Ариф Фахми Айман Тинггал ловил рыбу, сидя в лодке. Свидетель произошедшего рассказал, что видел юного рыбака, а когда отвернулся, услышал крик. Вновь взглянув на лодку, он обнаружил, что мальчик исчез, и тут же позвонил спасателям.

Тинггала нашли в 10 километрах от того места, где он рыбачил. На его груди были следы зубов крокодила. Предполагается, что на мальчика напал крокодил, схватил его и утащил под воду. Спасти Тинггала не удалось.

Ранее сообщалось, что в Кении жертвой нападения крокодила стал 13-летний школьник. Рептилия растерзала его на глазах у матери.