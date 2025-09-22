Мир
17:02, 22 сентября 2025Мир

Макрона уличили в поощрении кражи российских активов

Дизен: Макрон не хочет красть активы РФ, но поощряет кражу доходов от них
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поощряет кражу доходов от замороженных российских активов. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Макрон не хочет красть активы российского Центробанка, поскольку это подорвет доверие к Европе, международному праву и международным финансам», — написал он.

Однако, по мнению Дизена, французский лидер, вероятно, считает, что кража доходов от российских активов законна и не повлечет за собой никаких последствий.

Ранее Макрон заявил, что конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права. Он подчеркнул, что подобный шаг может привести к «началу полного хаоса».

    Все новости