Москвичам назвали продолжительность летней погоды

Синоптик Вильфанд: Летняя погода в Москве продлится до 24 сентября

Начало текущей недели обрадует москвичей летней погодой. Как долго продержится высокая температура в столице, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, летняя погода продлится в мегаполисе до среды, 24 сентября. В эти дни воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, тем самым превысив климатическую норму на 5-6 градусов. «Теплая погода со среднесуточной температурой около 14-16 градусов, она будет соответствовать третьей пятидневке августа по климату», — отметил Вильфанд. К вечеру вторника возможен небольшой, местами умеренный дождь: за ночь в Москве выпадет около 4-7 миллиметров осадков.

Со среды в городе начнут преобладать северо-западные потоки воздуха. В четверг, 25-го числа, наступят заморозки. Ночью температура упадет до 1-6 градусов тепла, возможно, и ниже нуля, допускает метеоролог. В течение дня воздух не прогреется выше 8-13 градусов — это показатели первой декады октября. «И получается так, что от понедельника к четвергу москвичи по погодным характеристикам перенесутся с космической скоростью с июля в октябрь», — подчеркнул Вильфанд. Дождь возобновится в пятницу, но будет небольшим. Новой волны потепления в конце недели или начале следующей не ожидается.

При этом в понедельник, 22 сентября, Москва может поставить новый температурный рекорд. Столбики термометров, по сведениям метеорологов, поднимутся до плюс 27 градусов, что на восемь-девять градусов выше климатической нормы сентября.